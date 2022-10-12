ЄС готує рішення про невизнання закордонних паспортів РФ, які видають на окупованих територіях України та Грузії

Рада ЄС домовилася розпочати переговори з Європейським парламентом щодо невизнання закордонних паспортів Росії, які видаються на окупованих територіях України та Грузії. Про це повідомляє прес-служба Ради ЄС.



«Своєю незаконною анексією українських регіонів Росія вкотре продемонструвала кричущу зневагу, засновану на правилах міжнародного порядку. Ми ніколи не визнаємо порушення основних прав України та Грузії на незалежність, суверенітет та територіальну цілісність. ЄС єдиний і рішуче підтримує обидві країни та їхні народи», — заявив міністр внутрішніх справ Чехії, що головує в ЄС, Віт Ракушан.



Російські проїзні документи, видані особам, які проживають в окупованих Росією регіонах України та Грузії, не прийматимуться як дійсні проїзні документи для отримання візи чи перетину кордонів Шенгенської зони.



Російські паспорти, які видаються на окупованих територіях, деякі країни-члени ЄС вже не визнають, а деякі готуються до цього. Мета рішення Ради ЄС – формування спільного підходу та візової політики країн.