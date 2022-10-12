«ДНР» и «ЛНР» заявили, что жители должны получить СНИЛС

Группировки «ДНР» и «ЛНР» заявили, что жители подконтрольных им территорий должны получить СНИЛС до нового года.



Как заявляет «минтруда и соцполитики» группировки «ДНР», СНИЛС начали выдавать в Донецке. Сегодня такие номера получили первые три дончанина.



«Для получения документа необходимо обратиться в любое территориальное управление пенсионного фонда республики или к работодателю (на данный момент ПФ начата соответствующая разъяснительная работа среди работодателей) и предъявить документ, удостоверяющий личность», — уверяют в «ДНР».



Также отмечается, что при обращении можно использовать «паспорт ДНР», а также российский или украинский. Получить номера могут и родители на своих детей. Если документы на украинском языке, то требуют их перевод.



«Пенсионный фонд ЛНР рекомендует жителям до 1 января оформить СНИЛС», — заявили в «ДНР».



С подобным обращением выступила и группировка «ЛНР». «Пенсионный фонд» тоже рекомендовал оформить СНИЛС до 1 января.



В группировке отметили, что номера получили уже около трех тысяч жителей.



Отметим, что СНИЛС — это страховой номер индивидуального лицевого счета, уникальный номер застрахованного лица, подтверждающий регистрацию в системе обязательного пенсионного страхования РФ.