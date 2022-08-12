«ДНР» сообщила, сколько и кому собирается платить пенсий на захваченных территориях

Группировка «ДНР» установила размер минимальной пенсии на уровне десять тысяч рублей. Соответствующее «постановление» принято так называемым «госкомитетом обороны», его опубликовали сегодня.



«Установить с 1 июля по 31 декабря 2022 года размер минимальной пенсионной выплаты (с учетом надбавок, повышений, иных доплат к пенсии, за исключением надбавки к пенсии лицам, имеющим статус "почетный донор ДНР"), в том числе по случаю потери кормильца на каждого нетрудоспособного члена семьи, составляет 10 000 российских рублей», — сказано в «документе».



Жителям районов Донецкой области, которые российские силы захватили после начала полномасштабного вторжения в Украину, ранее обещали в течение шести месяцев выплачивать пенсии в размере 7884,86 рубля (по «указу» главы группировки Дениса Пушилина от 2 мая). Принятое сегодня «постановление» прекращает применение «указа».



Сепаратисткий сайт «ДАН» утверждает, что через шесть месяцев после захвата российской армией населенного пункта для населения «предусмотрен перерасчет назначенных при Украине пенсий местных жителей по курсу два рубля за одну гривну». Такой перерасчет намереваются проводить «для всего периода» после перехода населенного пункта под контроль «ДНР».



«Выплаты будут возобновлены всем гражданам, кроме тех, пенсия которым назначена после 1 декабря 2014 года по закону Украины от 9 апреля 1992 года 2262-XII "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц"», — уверяют в «ДНР».