«ДНР» та «ЛНР» заявили, що мешканці мають отримати СНІОР

Угруповання «ДНР» та «ЛНР» заявили, що мешканці підконтрольних їм територій мають отримати СНІОР до нового року.



Як заявляє «мінпраці та соцполітики» угрупування «ДНР», СНІОР почали видавати у Донецьку. Сьогодні такі номери отримали перші троє дончан.



«Для отримання документа необхідно звернутися до будь-якого територіального управління пенсійного фонду республіки або до роботодавця (на цей момент ПФ розпочато відповідну роз'яснювальну роботу серед роботодавців) та пред'явити документ, що засвідчує особу», — запевняють у «ДНР».



Також наголошується, що при зверненні можна використовувати «паспорт ДНР», а також російський чи український. Отримати номери можуть і батьки своїх дітей. Якщо документи українською мовою, то потребують їхнього перекладу.



«Пенсійний фонд ЛНР рекомендує жителям до 1 січня оформити СНІОР», — заявили в «ДНР».



З подібним зверненням виступило й угруповання «ЛНР». «Пенсійний фонд» також рекомендував оформити СНІОР до 1 січня.



В угрупуванні зазначили, що номери отримали вже близько трьох тисяч мешканців.



Зазначимо, що СНІОР — це страховий номер індивідуального особового рахунку, унікальний номер застрахованої особи, що підтверджує реєстрацію в системі обов'язкового пенсійного страхування РФ.