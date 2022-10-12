Бывший деятель «ДНР» Бородай и российский депутат Милонов едут воевать в Украину

Российские депутаты Виталий Милонов и Александр Бородай посетили свои военкоматы 12 октября и скоро отправятся в Украину воевать на стороне оккупантов. Об этом рассказал секретарь генсовета «Единой России», первый заместитель председателя Совета федераций Андрей Турчак.



По словам Турчака, оба депутата имеют боевой опыт. Бородай, который был председателем «правительства» группировки «ДНР» в 2014 году, возглавляет «Союз добровольцев Донбасса» (в конце июня компания попала под санкции США, связанные с действиями РФ на Украине) и «давно добровольно мобилизован». Милонов служил в так называемой «народной милиции ДНР», которая участвовала в боевых действиях на Херсонском направлении.

В августе 2015 года в России создали общественная организация «Союз добровольцев Донбасса», которую возглавил «экс-премьер» незаконной группировки «ДНР», российский политтехнолог Александр Бородай.



В октябре 2021 года Александр Бородай, в прошлом – политтехнолог, заявил, что представители бизнесмена Рината Ахметова предлагали ему взятку за то, чтобы он не занимался проектом под названием «ДНР» на Донбассе и не вмешивался в действия незаконных вооруженных формирований. Также Бородай был утвержден депутатом Государственной думы России восьмого созыва от партии власти «Единая Россия».



В декабре 2021 года расследователи нашли у Александра Бородая квартиру в Дубае за полмиллиона евро.