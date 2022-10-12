Колишній діяч «ДНР» Бородай та російський депутат Мілонов їдуть воювати до України

12 жовтня 2022, 21:40

Колишній діяч «ДНР» Бородай та російський депутат Мілонов їдуть воювати до України

Російські депутати Віталій Мілонов та Олександр Бородай відвідали свої військкомати 12 жовтня і незабаром вирушать до України воювати на боці окупантів. Про це розповів секретар генради "Єдиної Росії", перший заступник голови Ради федерацій Андрій Турчак.

За словами Турчака, обидва депутати мають бойовий досвід. Бородай, який був головою «уряду» угрупування «ДНР» у 2014 році, очолює «Союз добровольців Донбасу» (наприкінці червня компанія потрапила під санкції США, пов'язані з діями РФ в Україні) та «давно добровільно мобілізований». Мілонов служив у так званій «народній міліції ДНР», яка брала участь у бойових діях на Херсонському напрямку.

У серпні 2015 року в Росії створили громадську організацію «Союз добровольців Донбасу», яку очолив «екс-прем'єр» незаконного угрупування «ДНР», російський політтехнолог Олександр Бородай.

У жовтні 2021 року Олександр Бородай, у минулому – політтехнолог, заявив , що представники бізнесмена Ріната Ахметова пропонували йому хабар за те, щоб він не займався проектом під назвою «ДНР» на Донбасі і не втручався у дії незаконних збройних формувань. Також його було затверджено депутатом Державної думи Росії восьмого скликання від партії влади «Єдина Росія».

У грудні 2021 року розслідувачі знайшли у Олександра Бородая квартиру у Дубаї за півмільйона євро.

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