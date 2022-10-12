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Трагедия на рынке в Авдеевке — главное за день ►

12 октября 2022, 23:29

Трагедия на рынке в Авдеевке — главное за день ►

Ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

  • Удар российской армии по рынку в Авдеевке. 7 человек погибли на месте. Авиаудары по Бахмуту.
  • В Лимане продолжается эксгумация массовых захоронений. За неделю изъято 56 тел как военных, так и мирных жителей.
  • Обстрелы Донецка и Енакиево. Есть жертвы.
  • На Луганщине ВСУ двигаются вперед, а оккупанты пытаются выстроить линию обороны. Местных жителей заставляют получать российские паспорта.
  • ВСУ продвигаются в Херсонской области. Еще 5 населенных пунктов вернулись под украинский контроль.
  • В захваченном Мариуполе оккупанты установили по городу мобильные посты.

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