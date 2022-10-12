Ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:
- Удар российской армии по рынку в Авдеевке. 7 человек погибли на месте. Авиаудары по Бахмуту.
- В Лимане продолжается эксгумация массовых захоронений. За неделю изъято 56 тел как военных, так и мирных жителей.
- Обстрелы Донецка и Енакиево. Есть жертвы.
- На Луганщине ВСУ двигаются вперед, а оккупанты пытаются выстроить линию обороны. Местных жителей заставляют получать российские паспорта.
- ВСУ продвигаются в Херсонской области. Еще 5 населенных пунктов вернулись под украинский контроль.
- В захваченном Мариуполе оккупанты установили по городу мобильные посты.