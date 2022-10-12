Щоденний випуск «Новин Донбасу» про ситуацію на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:

Удар російської армії по ринку в Авдіївці. 7 людей загинули на місці. Авіаудари Бахмутом.

У Лимані триває ексгумація масових поховань. За тиждень вилучено 56 тіл як військових, і мирних жителів.

Обстріли Донецька та Єнакієвого. Є жертви.

На Луганщині ЗСУ рухаються вперед, а окупанти намагаються вибудувати лінію оборони. Місцевих мешканців змушують отримувати російські паспорти.

ЗСУ просуваються на Херсонщині. Ще 5 населених пунктів повернулися на український контроль.

У захопленому Маріуполі окупанти встановили по місту мобільні пости.