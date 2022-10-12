Трагедія на ринку в Авдіївці — головне за день ►

12 жовтня 2022, 23:25

Трагедія на ринку в Авдіївці — головне за день ►

Щоденний випуск «Новин Донбасу» про ситуацію на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:

  • Удар російської армії по ринку в Авдіївці. 7 людей загинули на місці. Авіаудари Бахмутом.
  • У Лимані триває ексгумація масових поховань. За тиждень вилучено 56 тіл як військових, і мирних жителів.
  • Обстріли Донецька та Єнакієвого. Є жертви.
  • На Луганщині ЗСУ рухаються вперед, а окупанти намагаються вибудувати лінію оборони. Місцевих мешканців змушують отримувати російські паспорти.
  • ЗСУ просуваються на Херсонщині. Ще 5 населених пунктів повернулися на український контроль.
  • У захопленому Маріуполі окупанти встановили по місту мобільні пости.

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