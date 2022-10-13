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Макрон заявил, что Украина должна восстановить границы в пределах 1991 года

13 октября 2022, 10:08

Макрон заявил, что Украина должна восстановить границы в пределах 1991 года

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил за восстановление границ Украины в соответствии с 1991 годом. Об этом он сообщил в интервью телеканалу «France 2», пишет «Европейская правда».

Также Макрон отметил, что в будущем необходимы переговоры с РФ, в интересах Украины и России, по его словам, в определенный момент вернуться за стол переговоров.

«Цели понятны - восстановить границы 1991 года. Поэтому вопрос заключается в том, будут ли эти военные цели достигнуты только военным путем. То, что мы даем им оружие, не означает, что мы можем решать за них», - сказал президент Франции.

Он также заявил, что Франция хочет помочь украинцам выстоять, сохранить Европу объединенной и посадить Украину за стол переговоров с Россией, что, по его оценке, не означает сдаться.

Также в интервью телеканалу «France 2» Макрон сообщил, что Франция не намерена применять ядерное оружие против РФ в случае, если российская армия ударит по Украине. Еще французский лидер заявил, что Франция выделит Украине новую партию военной техники.

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