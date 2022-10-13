Макрон заявив, що Україна має відновити кордони у межах 1991 року

Президент Франції Еммануель Макрон виступив за відновлення кордонів України відповідно до 1991 року. Про це він повідомив в інтерв'ю телеканалу «France 2», пише «Європейська правда».



Також Макрон зазначив, що в майбутньому необхідні переговори з РФ, на користь України та Росії, за його словами, у певний момент повернутися за стіл переговорів.

«Цілі зрозумілі - відновити кордони 1991 року. Тому питання полягає в тому, чи буде ці військові цілі досягнуті лише військовим шляхом. Те, що ми даємо їм зброю, не означає, що ми можемо вирішувати за них», - сказав президент Франції.

Він також заявив, що Франція хоче допомогти українцям вистояти, зберегти Європу об'єднаною та посадити Україну за стіл переговорів із Росією, що, за його оцінкою, не означає здатися.



Також в інтерв'ю телеканалу «France 2» Макрон повідомив, що Франція не має наміру застосовувати ядерну зброю проти РФ у разі, якщо російська армія вдарить по Україні. Ще французький лідер заявив, що Франція виділить Україні нову партію військової техніки.

Дивіться щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні.