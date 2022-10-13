В правительстве пообещали, что отопительный сезон начнется вовремя

Отопительный сезон начнется вовремя, без перенесений и изменений. Об этом сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев во время визита в Киевскую область.

«Отопительный сезон начнется вовремя, без перенесений и изменений! Он начнется так же, как планировали: как только в течение 3 дней среднесуточная температура будет ниже +8 °C. Даже погода на нашей стороне», - отметил он.

В около 4 тысячах населенных пунктов, по словам министра, снова есть свет. Отремонтировано поврежденное во время ракетной атаки оккупантов, но без электричества пока остаются 8 населенных пунктов, работы там, как сказал Чернышов, завершат в ближайшие дни

Также он пообещал жителям Нещерова, что власть поможет пострадавшим от российских ракет, в ближайшие дни выделят средства для этого.



По словам Чернышова, в поселке Макаров в течение двух недель завершат очередные восстановительные работы в многоквартирных домах, почти отремонтировали кровли, и вскоре возьмутся за окна. А в Гостомеле, как рассказал Чернышов, в пострадавшем жилом комплексе к зиме должны завершить установку окон, ремонт фасада и кровли.

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