В уряді пообіцяли, що опалювальний сезон розпочнеться вчасно

13 жовтня 2022, 11:13

В уряді пообіцяли, що опалювальний сезон розпочнеться вчасно

Опалювальний сезон розпочнеться вчасно, без перенесень та змін. Про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов під час візиту до Київської області.

«Опалювальний сезон розпочнеться вчасно, без жодних перенесень та змін! Він почнеться як і планували: як тільки протягом 3 днів середньодобова температура буде нижче +8 °C. Навіть погода на нашому боці», - наголосив він.

У близько 4 тисяч населених пунктів, за словами міністра, знову є світло. Відремонтовано пошкоджене під час ракетної атаки окупантів, але без електрики поки що залишаються 8 населених пунктів, роботи там, як сказав Чернишов, завершать найближчими днями.

Також він пообіцяв жителям села Нещерів, що влада допоможе постраждалим від російських ракет, найближчими днями виділять кошти для цього.

За словами Чернишова, у селищі Макарів протягом двох тижнів завершать відновлювальні роботи у багатоквартирних будинках, вже майже відремонтували покрівлі та незабаром візьмуться за вікна. А у Гостомелі, як розповів Чернишов, у постраждалому житловому комплексі до зими мають завершити встановлення вікон, ремонт фасаду та покрівлі.

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