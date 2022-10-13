ПАСЕ одобрила резолюцию о признании российского режима террористическим

Парламентская ассамблея Совета Европы одобрила резолюцию о признании нынешнего российского режима террористическим. Об этом сообщается на сайте органа.



Соответствующую резолюцию под названием «Дальнейшая эскалация агрессии Российской Федерации против Украины» поддержали 99 делегатов, один воздержался.



Согласно документу, российский режим - террористический.



Также в резолюции идет речь о том, что, единогласно одобрив резолюцию, ПАСЕ признала нынешний российский режим террористическим, а также призвала государств-участников Совета Европы:

предоставить Украине системы противовоздушной обороны;

осудить «референдумы», проведенные в Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях Украины с 23 по 27 сентября 2022 года, и воздержаться от признания каких-либо их последствий;

осудить попытку аннексии Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей как нарушение международного права и серьезную угрозу международному миру и безопасности и избегать признания каких-либо последствий;

предоставить финансовую поддержку для восстановления Украины;

обеспечить комплексную систему ответственности за грубые нарушения международного права, возникшие в результате агрессии России против Украины;

ускорить создание Специального международного трибунала для привлечения РФ к ответственности за преступление агрессии против Украины;

создать комплексный международный механизм компенсации, включая международный реестр убытков, и активно сотрудничать с украинскими властями в этом направлении;

побуждать Москву разрешить гуманитарным миссиям ООН, Международного комитета Красного Креста, Совета Европы или любой другой международной организации или государству-члену содействовать обмену военнопленными и освобождению политических заключенных;

поддерживать идею, что любые переговоры будут проходить на условиях Украины.