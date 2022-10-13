ПАРЄ схвалила резолюцію щодо визнання російського режиму терористичним

Парламентська асамблея Ради Європи схвалила резолюцію щодо визнання нинішнього російського режиму терористичним. Про це повідомляється на сайті органу.



Відповідну резолюцію під назвою "Подальша ескалація агресії Російської Федерації проти України" підтримали 99 делегатів, один утримався.



У документі йдеться про те, що одноголосно схваливши резолюцію, ПАРЄ визнала нинішній російський режим терористичним, а також закликала держав-учасниць Ради Європи:

надати Україні системи протиповітряної оборони;

засудити «референдуми», проведені в Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях України з 23 по 27 вересня 2022 року, та утриматися від визнання якихось результатів;

засудити спробу анексії Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей як порушення міжнародного права та серйозну загрозу міжнародному миру та безпеці та уникати визнання будь-яких наслідків;

надати фінансову підтримку для відновлення України;

забезпечити комплексну систему відповідальності за грубі порушення міжнародного права, що виникли внаслідок агресії Росії проти України;

прискорити створення Спеціального міжнародного трибуналу для притягнення РФ до відповідальності за злочин агресії проти України;

створити комплексний міжнародний механізм компенсації, включаючи міжнародний реєстр збитків, та активно співпрацювати з українською владою у цьому напрямку;

спонукати Москву дозволити гуманітарним місіям ООН, Міжнародного комітету Червоного Хреста, Ради Європи або будь-якої іншої міжнародної організації або державі-члену сприяти обміну військовополоненими та звільненню політичних в'язнів;

підтримуватиме ідею, що будь-які переговори відбуватимуться на умовах України.