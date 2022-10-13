Украина и Россия обменялись 20 военнопленными

Из российского плена удалось освободить еще 20 человек. Об обмене пленными с РФ сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

«Это 20 историй украинских героев, 14 – воинов ВСУ, 4 бойца ТРо, одного нацгвардейца и военнослужащего ВМС. Есть люди, которых россияне содержали в Оленовке, на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей» - написал он.

Андрей Ермак написал, что освобожденные сейчас проходят медицинское обследование.



О факте обмена пленными сообщили и в министерстве обороны России. В РФ были возвращены 20 российских военнослужащих. Им оказывается психологическая и медицинская помощь.

11 октября руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Украина вернула из плена 32 офицеров, сержантов и солдат ВСУ.