Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

Украина сегодня вернула из плена 32 офицеров, сержантов и солдат ВСУ

11 октября 2022, 18:57

Украина сегодня вернула из плена 32 офицеров, сержантов и солдат ВСУ

Сегодня был проведен очередной обмен пленными. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Удалось освободить 32 наших воина и вернуть тело израильтянина Дмитрия Фиалки. Среди освобожденных — офицеры, сержанты и солдаты ВСУ. Все они были в местах, где продолжались жесткие боевые действия. Многие из этих людей считались пропавшими без вести», — проинформировал Ермак.

По его словам, погибший израильтянин последние два года проживал в Украине, работал детским тренером по футболу в клубе «Динамо» (Львов).

«Он воевал за Украину, именно здесь он встретил свою любовь — девушку, с которой у них родились дети. На фронт ушел добровольцем», — рассказал Ермак.

Также он сообщил, что в числе освобожденных — рядовой, который служил вместе со своим старшим братом. Брат погиб на его глазах, а младший брат в тот же день попал в плен. У старшего брата осталась жена и две дочери.

«Ребята сейчас проходят медицинское освидетельствование, будут восстанавливаться, увидят своих родных. Мы возвращаем людей. И вернем всех. Мы будем бороться за каждого украинца», — резюмировал руководитель ОП.

Ранее сообщалось, что сегодня состоялась очередная передача тел украинских военных, домой вернули 62 павших солдат.

Читайте также:

Защитники «Азовстали», освобожденные из плена, встретились со своими семьями в Турции

Смотрите также:

Еще по теме

Прочее
Война Плен Обмен пленными

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:23
В Донецке под обстрел попала Путиловка, есть раненые
16:36
Из-за взрыва на Крымском мосту погибли четверо, в том числе судья из Москвы — росСМИ
13:34
На военной базе оккупантов в Мелитополе прогремели взрывы — мэр Федоров
10:37
«ДНР»: Погибшая женщина и 19 раненых от обстрелов за сутки
23:57
«ДНР» заявила о раненых жителях Донецка, Макеевки, Ясиноватой, Горловки
22:40
Кадыров и Пригожин против Минобороны РФ: как раскол повлияет на войну ►
09:30
В «ДНР» заявили о ранении пяти человек за сутки
00:08
Последствия ракетного обстрела Запорожья — главное за день ►
23:48
Взрывы в Крыму, Донецке и Иловайске — главное за день ►
18:31
Кто взорвал Крымский мост: версии ►
16:50
Крымский мост открыли для движения легковых авто
16:22
В Донецке из-за обстрела погибли два человека
14:19
Взрыв на Крымском мосту: Погибли как минимум три человека
13:08
В Донецке — «прилеты» в микрорайоне Мирный, горит типография
12:49
СМИ: Подрыв Крымского моста — спецоперация СБУ
все новости
18:57
Украина сегодня вернула из плена 32 офицеров, сержантов и солдат ВСУ
18:33
Младшему погибшему был год: В Святогорске и Лимане обнаружили новые места захоронений
17:59
Зеленский на саммите G7: Можем применить «формулу мира»
17:23
В Донецке под обстрел попала Путиловка, есть раненые
16:51
Отопительный сезон: Для жителей Славянска закупят топливные брикеты
16:40
В Белгородской области — пожар на подстанции. Губернатор обвинил ВСУ
16:36
Из-за взрыва на Крымском мосту погибли четверо, в том числе судья из Москвы — росСМИ
16:34
Путин и Эрдоган обсудят Украину на встрече в четверг
16:02
20 ракет и 13 иранских БПЛА-камикадзе уничтожено ВСУ за половину дня
15:37
Украинцев призвали ограничить потребление электроэнергии с 17:00 до 23:00
15:12
В Винницкой области войска РФ нанесли удары по двум объектам критической инфраструктуры
15:06
Украина экспортировала 7 млн тонн продовольствия в рамках «зерновой инициативы»
14:20
В Днепропетровской области вводится режим «тотальной экономии электроэнергии»
14:00
В Украину вернули 37 депортированных в РФ детей
13:46
ВСУ уничтожили 14 ракет выпущенных армией РФ по Украине
все новости
ВИДЕО
Последствия массированного удара по Украине — главное за день ►
10 октября, 23:23
За хлебом — под обстрелами: Как выживают люди в прифронтовом Бахмуте
10 октября, 23:14
Кадыров и Пригожин против Минобороны РФ: как раскол повлияет на войну ►
10 октября, 22:40

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

 

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама