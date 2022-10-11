Украина сегодня вернула из плена 32 офицеров, сержантов и солдат ВСУ

Сегодня был проведен очередной обмен пленными. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.



«Удалось освободить 32 наших воина и вернуть тело израильтянина Дмитрия Фиалки. Среди освобожденных — офицеры, сержанты и солдаты ВСУ. Все они были в местах, где продолжались жесткие боевые действия. Многие из этих людей считались пропавшими без вести», — проинформировал Ермак.



По его словам, погибший израильтянин последние два года проживал в Украине, работал детским тренером по футболу в клубе «Динамо» (Львов).



«Он воевал за Украину, именно здесь он встретил свою любовь — девушку, с которой у них родились дети. На фронт ушел добровольцем», — рассказал Ермак.



Также он сообщил, что в числе освобожденных — рядовой, который служил вместе со своим старшим братом. Брат погиб на его глазах, а младший брат в тот же день попал в плен. У старшего брата осталась жена и две дочери.



«Ребята сейчас проходят медицинское освидетельствование, будут восстанавливаться, увидят своих родных. Мы возвращаем людей. И вернем всех. Мы будем бороться за каждого украинца», — резюмировал руководитель ОП.

Ранее сообщалось, что сегодня состоялась очередная передача тел украинских военных, домой вернули 62 павших солдат.

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