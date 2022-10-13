Україна та Росія обмінялися 20 військовополоненими

З російського полону вдалося звільнити 20 людей. Про обмін полоненими з РФ повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

«Це 20 історій українських героїв, 14 - воїнів ЗСУ, 4 бійців ТРо, одного нацгвардійця та військовослужбовця ВМС. Є люди, яких росіяни утримували в Оленівці, на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей», - написав він.

Андрій Єрмак повідомив, що звільнені наразі проходять медичне обстеження.



Про факт обміну полоненими повідомило і міністерство оборони Росії. У РФ повернули 20 російських військовослужбовців. Їм надається психологічна та медична допомога.

11 жовтня керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що Україна повернула з полону 32 офіцерів, сержантів та солдатів ЗСУ.