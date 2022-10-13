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Оккупанты нанесли удар по военному объекту во Львовской области, жертв нет

13 октября 2022, 17:24

Оккупанты нанесли удар по военному объекту во Львовской области, жертв нет

Ракетный удар по военному объекту во Львовской области нанесли российские оккупанты в четверг. Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

«Что известно на этот момент: попали в один из военных объектов во Львовской области. Это повторное попадание в этот объект. Уничтожено военное имущество, жертв нет. Объект в Золочевском районе. 3 ракеты, 2 попадания. 1 ракету сбили наши силы ПВО», - написал он.

Звуки взрывов, предварительно, от работы систем противовоздушной обороны, были также слышны, в Черновицкой, Тернопольской, Волынской и Ровенской областях.

Глава Волынской областной военной администрации Юрий Погуляйко сообщил о взрыве, но сообщил, что неизвестно, каким был его источник.

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