Окупанти завдали удару по військовому об'єкту у Львівській області, жертв немає

Ракетний удар по військовому об'єкту у Львівській області завдали російські окупанти у четвер. Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.



«Що відомо на цей момент: влучили в один з військових об'єктів у Львівській області. Це повторне влучання в цей об'єкт. Знищене військове майно, жертв немає. Об'єкт у Золочівському районі. 3 ракети, 2 влучення. 1 ракету збили наші сили ППО», - написав він.



Звуки вибухів, заздалегідь, від роботи систем протиповітряної оборони, були також чутні у Чернівецькій, Тернопільській, Волинській та Рівненській областях.



Голова Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко повідомив про вибух, але повідомив, що невідомо, яким було його джерело.