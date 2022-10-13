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Донецких детей хотят вакцинировать от ковида российским «Спутником-М»

13 октября 2022, 18:45

Донецких детей хотят вакцинировать от ковида российским «Спутником-М»

Группировка «ДНР» готовится к вакцинации детей от COVID-19 российской вакциной «Спутник-М» («Гам-КОВИД-Вак-М»). Об этом сообщает так называемое «министерство здравоохранения ДНР».

Намерены вакцинировать детей и подростков в возрасте 12-17 лет. Когда именно начнется вакцинация неизвестно, но СМИ «ДНР» пишут, что вакцина уже поступила на временно оккупированную территорию Донецкой области, ее привези «в составе российского гуманитарного конвоя» на прошлой неделе и уже распределяют по прививочным пунктам.

Так называемое «министерство здравоохранения ДНР» утверждает, что вакцинация будет проводиться только при согласии родителя или законного представителя ребенка, а также после осмотра врача.

Ранее сообщалось, что на оккупированную территорию Донецкой области российские власти планируют прислать новую вакцину от коронавируса. В группировке «ДНР» заявили, что вакцина под названием «Спутник-М» будет в Донецке в начале сентября.

В апреле группировка «ДНР» изменила некоторые карантинные ограничения, которые были введены в связи с эпидемией коронавируса. Также там заявили, что вакцинировали российскими препаратами от коронавируса более 483 тысяч жителей оккупированной Донетчины.

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