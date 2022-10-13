Донецьких дітей хочуть вакцинувати від ковіда російським «Супутником-М»

Угруповання «ДНР» готується до вакцинації дітей від COVID-19 російською вакциною «Супутник-М» («Гам-КОВІД-Вак-М»). Про це повідомляє так зване «міністерство охорони здоров'я ДНР».



Мають намір вакцинувати дітей та підлітків у віці 12-17 років. Коли саме розпочнеться вакцинація невідомо, але ЗМІ «ДНР» пишуть, що вакцина вже надійшла на тимчасово окуповану територію Донецької області, її привези «у складі російського гуманітарного конвою» минулого тижня і вже розподіляють між пунктами щеплення.



Так зване «міністерство охорони здоров'я ДНР» стверджує, що вакцинація проводитиметься лише за згодою батьків чи законного представника дитини та після огляду лікаря.

Раніше повідомлялося, що на окуповану територію Донецької області російська влада планує надіслати нову вакцину від коронавірусу. В угрупуванні «ДНР» заявили, що вакцина під назвою «Супутник-М» буде у Донецьку на початку вересня.



У квітні угруповання «ДНР» змінило деякі карантинні обмеження, які були запроваджені у зв'язку з епідемією коронавірусу. Також там заявили, що вакцинували російськими препаратами від коронавірусу понад 483 тисячі мешканців окупованої Донеччини.