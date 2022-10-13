Донецьких дітей хочуть вакцинувати від ковіда російським «Супутником-М»

13 жовтня 2022, 18:45

Донецьких дітей хочуть вакцинувати від ковіда російським «Супутником-М»

Угруповання «ДНР» готується до вакцинації дітей від COVID-19 російською вакциною «Супутник-М» («Гам-КОВІД-Вак-М»). Про це повідомляє так зване «міністерство охорони здоров'я ДНР».

Мають намір вакцинувати дітей та підлітків у віці 12-17 років. Коли саме розпочнеться вакцинація невідомо, але ЗМІ «ДНР» пишуть, що вакцина вже надійшла на тимчасово окуповану територію Донецької області, її привези «у складі російського гуманітарного конвою» минулого тижня і вже розподіляють між пунктами щеплення.

Так зване «міністерство охорони здоров'я ДНР» стверджує, що вакцинація проводитиметься лише за згодою батьків чи законного представника дитини та після огляду лікаря.

Раніше повідомлялося, що на окуповану територію Донецької області російська влада планує надіслати нову вакцину від коронавірусу. В угрупуванні «ДНР» заявили, що вакцина під назвою «Супутник-М» буде у Донецьку на початку вересня.

У квітні угруповання «ДНР» змінило деякі карантинні обмеження, які були запроваджені у зв'язку з епідемією коронавірусу. Також там заявили, що вакцинували російськими препаратами від коронавірусу понад 483 тисячі мешканців окупованої Донеччини.

Ще за темою

Організації
ДНР
Місця
Донецька область
Інше
Вакцинація COVID

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
18:45
Донецьких дітей хочуть вакцинувати від ковіда російським «Супутником-М»
18:10
Директорці Маріупольської школи заочно повідомили про підозру у колабораціонізмі
18:07
Охоронець бойовика «Гіві» отримав 13 років ув'язнення
16:15
У Донецьку внаслідок обстрілу загинув чоловік
15:48
У Донецьку відновлюють готель Donbass Palace, який був пошкоджений обстрілом
15:47
«Ми запропонували вивезти дітей та виїхати»: Очільник «адміністрації» Херсонщини звернувся до РФ
12:52
У Донецьку на міні підірвався чоловік
12:19
«Щоб звинуватити Україну»: Наєв розповів, хто міг підірвати Кримський міст
09:56
«ДНР»: Під обстрілами загинули двоє жителів Горлівки
09:20
Окупанти у Сватівському районі мінують мости та укріплюються — Гайдай
23:25
Трагедія на ринку в Авдіївці — головне за день ►
21:03
У Росії заявили про «спеціальний підхід» до виплати пенсій в окупації
15:59
«ДНР» та «ЛНР» заявили, що мешканці мають отримати СНІОР
15:36
«ДНР»: У Донецьку та Макіївці поранено двох мирних жителів
11:51
ЗАЕС знеструмлена через обстріл російських військ — «Енергоатом»
Всі новини
20:54
Росія відновлює голодні ігри - Куліба про погрози РФ вийти з «зернової угоди»
20:34
Єрмак закликав Червоний хрест протягом трьох днів направити місію до Оленівки
20:12
У Білгороді знову пожежа і чути вибухи
19:13
На Донбасі загинув американець, який воював за Україну
18:45
Донецьких дітей хочуть вакцинувати від ковіда російським «Супутником-М»
18:44
Столтенберг: НАТО надасть Україні пристрої для боротьби з безпілотниками
18:10
Директорці Маріупольської школи заочно повідомили про підозру у колабораціонізмі
18:07
Охоронець бойовика «Гіві» отримав 13 років ув'язнення
17:36
Перед Керченською переправою – затор із тисячі вантажівок ►
17:24
Окупанти завдали удару по військовому об'єкту у Львівській області, жертв немає
16:44
Бахмута та Лимана у списку немає: У яких містах Донеччини буде газ
16:18
Україна та Росія обмінялися 20 військовополоненими
16:15
У Донецьку внаслідок обстрілу загинув чоловік
15:59
Ердоган запропонував Путіну продовжити «зернову угоду»
15:48
У Донецьку відновлюють готель Donbass Palace, який був пошкоджений обстрілом
Всі новини
ВІДЕО
У звільненому від окупантів Святогірську запрацювала «Укрпошта»
13 жовтня, 15:08
У російському Білгороді спрацювала ППО. Частина снаряда впала на будинок
13 жовтня, 12:59
Трагедія на ринку в Авдіївці — головне за день ►
12 жовтня, 23:25

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

 

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама