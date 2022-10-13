Путин хочет понравится жителям оккупированных территорий. Но нечем ►

Чем Россия пытается задобрить население на захваченных украинских территориях и почему с таким подходом это вряд ли получится? Подробнее смотрите в новом выпуске о том, что происходит в оккупации:

Украинское контрнаступление на юге Украины

Как взорвали Крымский мост по версии ФСБ

Военная ситуация в оккупированном Херсоне

Путин снова «задабривает» жителей аннексированных территорий

Чем живет Херсон?

Захоронения в Лимане и пыточная в Святогорске

Россия пытается подчинить персонал ЗАЭС

Разговор с правозащитником Павлом Лисянским о происходящем в оккупации.