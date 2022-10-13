Путин хочет понравится жителям оккупированных территорий. Но нечем ►

Чем Россия пытается задобрить население на захваченных украинских территориях и почему с таким подходом это вряд ли получится? Подробнее смотрите в новом выпуске о том, что происходит в оккупации:
- Украинское контрнаступление на юге Украины
- Как взорвали Крымский мост по версии ФСБ
- Военная ситуация в оккупированном Херсоне
- Путин снова «задабривает» жителей аннексированных территорий
- Чем живет Херсон?
- Захоронения в Лимане и пыточная в Святогорске
- Россия пытается подчинить персонал ЗАЭС
- Разговор с правозащитником Павлом Лисянским о происходящем в оккупации.