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Путин хочет понравится жителям оккупированных территорий. Но нечем ►

13 октября 2022, 23:55

Путин хочет понравится жителям оккупированных территорий. Но нечем ►

Чем Россия пытается задобрить население на захваченных украинских территориях и почему с таким подходом это вряд ли получится? Подробнее смотрите в новом выпуске о том, что происходит в оккупации:

  • Украинское контрнаступление на юге Украины
  • Как взорвали Крымский мост по версии ФСБ
  • Военная ситуация в оккупированном Херсоне
  • Путин снова «задабривает» жителей аннексированных территорий
  • Чем живет Херсон?
  • Захоронения в Лимане и пыточная в Святогорске
  • Россия пытается подчинить персонал ЗАЭС
  • Разговор с правозащитником Павлом Лисянским о происходящем в оккупации.

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