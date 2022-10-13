Путін хоче сподобатися мешканцям окупованих територій. Але нема чим ►

Чим Росія намагається задобрити населення на захоплених українських теренах і чому з таким підходом це навряд чи вийде? Докладніше дивіться у новому випуску про те, що відбувається в окупації:
- Український контрнаступ на півдні України
- Як висадили в повітря Кримський міст за версією ФСБ
- Військова ситуація в окупованому Херсоні
- Путін знову «задобрює» жителів анексованих територій
- Чим мешкає Херсон?
- Поховання в Лимані та тортури у Святогірську
- Росія намагається підпорядкувати персонал ЗАЕС
- Розмова з правозахисником Павлом Лисянським про те, що відбувається в окупації.