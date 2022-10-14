К принудительной мобилизации на Луганщине оккупанты привлекли «ГАИ» — Гайдай

На территории захваченной российскими войсками части Луганской области оккупанты к процессам принудительной мобилизации местных мужчин привлекли «ГАИ». Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.



«А вот к принудительной мобилизации – сотрудников «ГАИ». Номера автомобилей тех, кому отсрочили призыв после получения повестки, вносят в специальную электронную систему, позволяющую отслеживать мужчину. А потом – на передовую», - написал он.



Также Гайдай рассказал, что в Лисичанске учителя раздают задание ученикам раз в неделю.



«На оккупированных территориях детям даже не пробуют организовать обычный образовательный процесс. Ибо учебные заведения либо разрушены, либо без отопления, как в Лисичанске. Провести онлайн обучение там тоже не в состоянии. Поэтому раз в неделю учителя принимают на проверку выданные задания и раздают новые. В процесс обучения отделы образования максимально привлекают родителей учащихся», - собщил глава Луганской ОВА.



Сергей Гайдай рассказал также, что авиация ВСУ вчера нанесла 25 ударов по позициям российских войск. Обстреляны более 19 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 6 зенитных ракетных комплексов войск РФ. Кроме того, ПВО ВСУ сбили 5 крылатых ракет и 9 БпЛА оккупантов.



Ракетные войска и артиллерия ВСУ за минувшие сутки ударили по 3 пунктам управления, 5 районам сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 складам с боеприпасов российских военных. Также украинские военные обстреляли их станцию радиоэлектронной борьбы.

«Отражены атаки противника в направлениях населенных пунктов Терны, Опытное, Веселое, Невельское, Одрадовка, Иванград, Бахмут, Новая Каменка и Сухой пруд.

Из разных видов вооружения россияне обстреляли следующие населенные пункты:

- на Краматорском направлении: Спорное, Терны, Заречное, Надежда, Ольговка, Торское, Белогоровка, Ямполевка и Майское;

- на Бахмутском направлении: Белогоровка, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Иванград, Зеленополье, Соледар, Майорск, Часов Яр и Опытное», - написал Сергей Гайдай.

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