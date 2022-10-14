До примусової мобілізації на Луганщині окупанти залучили «ГАІ» — Гайдай

14 жовтня 2022, 09:13

До примусової мобілізації на Луганщині окупанти залучили «ГАІ» — Гайдай

На території захопленої російськими військами частини Луганської області окупанти до процесів примусової мобілізації місцевих чоловіків залучили «ГАІ». Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

«А от до примусової мобілізації – співробітників «ГАІ». Номери автівок тих, кому відтермінували призов після отримання повістки, вносять до спеціальної електронної системи, що дозволяє відслідковувати чоловіка. А потім – на передову», – написав він.

Також Гайдай розповів, що у Лисичанську вчителі роздають завдання учням раз на тиждень.

«На окупованих територіях дітям навіть не намагаються організувати нормальний освітній процес. Бо заклади освіти або зруйновані, або без опалення, як от у Лисичанську. Провести онлайн навчання там теж не в змозі. Тому один раз на тиждень вчителі приймають на перевірку видані завдання та роздають нові. До процесу навчання відділи освіти максимально залучають батьків учнів», - повідомив голова Луганської ОВА.

Сергій Гайдай розповів також, що авіація ЗСУ вчора завдала 25 ударів по позиціях російських військ. Обстріляно понад 19 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 6 зенітних ракетних комплексів військ РФ. Крім того, ППО ЗСУ збили 5 крилатих ракет та 9 БпЛА окупантів.

Ракетні війська та артилерія ЗСУ за минулу добу вдарили по 3 пунктах управління, 5 районам зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 2 складам з боєприпасів російських військових. Також українські військові обстріляли їхню станцію радіоелектронної боротьби.

«Відбиті атаки противника у напрямках населених пунктів Терни, Опитне, Веселе, Невельське, Одрадівка, Іванград, Бахмут, Нова Кам’янка та Сухий ставок.

Із різних видів озброєння росіяни обстріляли наступні населені пункти:

- на Краматорському напрямку: Спірне, Терни, Зарічне, Надія, Ольгівка, Торське, Білогорівка, Ямполівка та Травневе;

- на Бахмутському напрямку: Білогорівка, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Іванград, Зеленопілля, Соледар, Майорськ, Часів Яр та Опитне», - написав Сергій Гайдай.

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