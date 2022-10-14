На Харьковщине зарегистрировано почти 1 400 военных преступлений

На освобожденных ВСУ территориях Харьковской области следователи Нацполиции зарегистрировали 1 398 военных преступлений, совершенных во время оккупации. Об этом сообщает пресс-служба полиции.



Из этих уголовных производств подавляющее большинство (1 237) зарегистрировано по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УК Украины. Еще 139 уголовных производств начато по ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) УК Украины.



Кроме этого, работники взрывотехнической службы отработали уже около 1 400,15 га территории, изъято 22 827 взрывоопасных предметов, уничтожено - 1 876.