На Харківщині зареєстровано майже 1400 військових злочинів

На звільнених ЗСУ територіях Харківської області слідчі Нацполіції зареєстрували 1398 військових злочинів, скоєних під час окупації. Про це повідомляє прес-служба поліції.



З цих кримінальних проваджень переважна більшість (1237) зареєстрована за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) КК України. Ще 139 кримінальних проваджень розпочато за ст. 111-1 (колабораційна діяльність) КК України.



Окрім цього, працівники вибухотехнічної служби відпрацювали вже близько 1 400,15 га території, вилучено 22 827 вибухонебезпечних предметів, знищено – 1 876.