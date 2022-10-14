Число погибших в результате обстрела Запорожья 9 октября увеличилось до 13 человек

В Запорожье увеличилось количество погибших в результате российского удара по многоэтажке, который произошел 9 октября, в настоящее время известно о 13 погибших. Об этом сообщил секретарь горсовета Анатолий Куртев.



«Из-под завалов деблокировали еще двух человек. Всего известно о 13 погибших, мирно спавших в ту страшную ночь в квартирах этого многоэтажного дома. Вечная память и искренние соболезнования родным и близким», - написал он в Telegram-канале.



Поисковые работы продолжаются. Также идут работы и в частном секторе, пострадавшем от атаки 9 октября. Там проводится восстановление домов и вывозится строительный мусор