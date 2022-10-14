Кількість загиблих в результаті обстрілу Запоріжжя 9 жовтня збільшилося до 13 осіб

У Запоріжжі збільшилася кількість загиблих внаслідок російського удару по багатоповерхівці, який стався 9 жовтня, наразі відомо про 13 загиблих. Про це повідомив секретар міськради Анатолій Куртєв.



«З-під завалів деблокували ще двох людей. Всього відомо про 13 загиблих, які мирно спали тієї страшної ночі в квартирах цього багатоповерхового будинку. Вічна пам'ять та щирі співчуття рідним та близьким», - написав він у Telegram-каналі.



Пошукові роботи продовжуються. Також йдуть роботи і у приватному секторі, який постраждав від атаки 9 жовтня. Там проводиться відновлення будинків та вивозиться будівельне сміття.