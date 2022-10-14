Четверо суток ждут парома на материк. Последствия подрыва Крымского моста ►

Вышел новый дайджест проекта «Крым сегодня», смотрите в выпуске:
- До 4 суток выросло время ожидания парома с полуострова на материк.
- В очереди на Керченской паромной переправе стоят уже около тысячи фур.
- На Крымском мосту — подготовка к ремонтным работам и повышенные меры безопасности.
- На въезде в Севастополь и Симферополь появились блокпосты.
- В Крым привезли иранских инструкторов для запуска дронов-камикадзе — сообщают СМИ.
- На полуострове — волна «псевдо-минирования»: сообщают о заложенной взрывчатке в судах, детских садиках и школах.
- Крымских школьников переводят на дистанционку.
- В Симферополе произошла массовая драка с участием российского военнослужащего; офицеру прострелили ногу из его же пистолета Макарова.