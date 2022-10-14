Чотири доби чекають порома на материк. Наслідки підриву Кримського мосту ►

Вийшов новий дайджест проекту «Крим сьогодні», дивіться у випуску:
- До 4 діб виріс час очікування порома з півострова на материк.
- У черзі на Керченській поромній переправі стоять уже близько тисячі фур.
- На Кримському мості — підготовка до ремонтних робіт та підвищені заходи безпеки.
- На в'їзді до Севастополя та Сімферополь з'явилися блокпости.
- До Криму привезли іранських інструкторів для запуску дронів-камікадзе, повідомляють ЗМІ.
- На півострові — хвиля «псевдо-мінування»: повідомляють про закладену вибухівку в судах, дитячих садках та школах.
- Кримських школярів переводять на дистанційку.
- У Сімферополі сталася масова бійка за участю російського військовослужбовця; офіцеру прострелили ногу з його пістолета Макарова.