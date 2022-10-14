Верховная рада планирует добавить на оборону 365 млрд гривен

В Верховной Раде зарегистрирован проект изменений в государственный бюджет Украины на 2022 год. На цели обороны будет дополнительно выделено 387 млрд гривен (около 10,5 млрд долларов). Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.



«Бюджет в этом году будет снова изменен. Уже в 8-й раз с начала войны. Правительство предлагает увеличить военные расходы в этом году на 387 млрд гривен. Источник покрытия, как всегда - внутренние заимствования (в т.ч. "печать")», - написал он.



По его данным, планируется увеличить следующие расходы: Минобороны - на 365,2 млрд гривен, МВД - на 12,9 млрд гривен, СБУ - на 3,7 млрд гривен, ГУР Минобороны - на 3,2 млрд гривен, Администрация Госспецсвязи - на 1,3 млрд гривен, Управление государственной охраны Украины - на 600 млн гривен, Служба внешней разведки 45 млн гривен.



По данным Минфина, в течение полномасштабной войны, Украина нуждалась в дополнительном финансировании в размере 5 млрд долларов США в месяц. В целом на сегодняшний день Украина уже получила финансовую поддержку от иностранных партнеров в размере 20,7 млрд долларов, из которых почти 50% - не требующие возврата грантовые средства.