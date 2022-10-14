Верховна рада планує додати на оборону 365 млрд гривень

У Верховній Раді зареєстровано проект змін до державного бюджету України на 2022 рік. На цілі оборони буде додатково виділено 387 млрд. гривень (близько 10,5 млрд. доларів). Про це повідомив нардеп Ярослав Желєзняк.



«Цьогорічний бюджет буде знову змінено. Вже 8-й раз з початку війни. Уряд пропонує збільшити військові витрати цього року на 387 млрд. гривень. Джерело покриття, як завжди – внутрішні запозичення (в т.ч. "друк")», - написав він.



За його даними, планується збільшити такі витрати: Міноборони – на 365,2 млрд гривень, МВС – на 12,9 млрд гривень, СБУ – на 3,7 млрд гривень, ГУР Міноборони – на 3,2 млрд гривень, Адміністрація Держспецзв'язку – на 1,3 млрд гривень, Управління державної охорони України – на 600 млн гривень, Служба зовнішньої розвідки 45 млн гривень.



За даними Мінфіну, протягом повномасштабної війни Україна потребувала додаткового фінансування у розмірі 5 млрд доларів США на місяць. Загалом на сьогоднішній день Україна вже отримала фінансову підтримку від іноземних партнерів у розмірі 20,7 млрд доларів, з яких майже 50% - грантові кошти, що не вимагають повернення.