В Минобороны рассказали, сколько и каких ракет осталось у России

Россия израсходовала две трети своего арсенала ракет. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников.



«Демилитаризация России. Применяя сотни высокоточных ракет против гражданских объектов Украины, государство-агрессор снижает свои возможности по нанесению ударов по военным объектам. Два вывода: военное поражение России неизбежно; Россия — террористическое государство», — отметил Резников.



По данным главы Минобороны, чаще всего россияне при нанесении ударов использовали ракеты «Калибр».

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