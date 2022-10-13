В Николаеве ракета разрушила пятиэтажку, под завалами нашли ребенка

Сегодня после часа ночи российские войска подвергли массированному обстрелу Николаев. Попали в том числе в пятиэтажный жилой дом. Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.
«Два верхних этажа разрушены до основания, остальные — под завалами. На месте работают спасатели», — проинформировал он.
Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким отметил, что город обстрелян ракетами типа С300.
«Из-под завалов достали 11-летнего мальчика. Ребенок шесть часов провел под завалами. Сейчас ему оказывается медпомощь. Продолжаются поиски еще семи человек», — сообщил он.
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