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В Николаеве ракета разрушила пятиэтажку, под завалами нашли ребенка

13 октября 2022, 08:23

В Николаеве ракета разрушила пятиэтажку, под завалами нашли ребенка

Николаев. Фото: ОВА Николаев. Фото: ОВА

Сегодня после часа ночи российские войска подвергли массированному обстрелу Николаев. Попали в том числе в пятиэтажный жилой дом. Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.

«Два верхних этажа разрушены до основания, остальные — под завалами. На месте работают спасатели», — проинформировал он.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким отметил, что город обстрелян ракетами типа С300.

«Из-под завалов достали 11-летнего мальчика. Ребенок шесть часов провел под завалами. Сейчас ему оказывается медпомощь. Продолжаются поиски еще семи человек», — сообщил он.

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