В Николаеве ракета разрушила пятиэтажку, под завалами нашли ребенка

Николаев. Фото: ОВА

Сегодня после часа ночи российские войска подвергли массированному обстрелу Николаев. Попали в том числе в пятиэтажный жилой дом. Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.



«Два верхних этажа разрушены до основания, остальные — под завалами. На месте работают спасатели», — проинформировал он.



Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким отметил, что город обстрелян ракетами типа С300.



«Из-под завалов достали 11-летнего мальчика. Ребенок шесть часов провел под завалами. Сейчас ему оказывается медпомощь. Продолжаются поиски еще семи человек», — сообщил он.

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