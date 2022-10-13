В Николаеве ракета разрушила лодочную станцию, погиб спасатель

Николаев. Фото: Александра Сенкевича

Одна из ракет С-300, выпущенных сегодня российскими войсками по Николаеву, разрушила спасательную лодочную станцию. Погиб мужчина. Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.



По его словам, здание станции полностью разрушено. Во время поисково-спасательной операции обнаружено тело мужчины. Спасатели достали его из-под завалов.



«Это сотрудник Государственного военизированного горноспасательного отряда ГСЧС Украины, который в эту ночь находился на суточном дежурстве», — уточнил Сенкевич.

Напомним, сегодня после часа ночи российские войска подвергли массированному обстрелу Николаев. Попали в том числе в пятиэтажный жилой дом. Из-под завалов достали ребенка, поиски еще семи человек продолжаются.