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Россия планирует, что Крымский мост возобновят к июлю 2023 года

14 октября 2022, 14:51

Россия планирует, что Крымский мост возобновят к июлю 2023 года

Компания «Нижнеангарсктрансстрой» должна завершить восстановление Крымского моста к 1 июля 2023 года. Об этом говорится в распоряжении правительства России, которое подписал его глава Михаил Мишустин, передает проект Радио Свобода «Крым.Реалии».

Из текста следует, что компания будет единственным подрядчиком, но ей разрешено привлекать соисполнителей, если они выполнят не более 50% работ.

В России есть несколько компаний под названием «Нижнеангарсктрансстрой». Одна из них, занимающаяся ремонтом автодорог, зарегистрирована в Москве в 2012 году. Российский телеканал «Дождь» сообщает о еще одной компании с таким названием, зарегистрированной в 2009 году в Иркутской области. Ни одна из них раньше не пользовалась широкой популярностью. Керченский мост строили компании Аркадия Ротенберга.

Ранее представители российских властей заявляли, что ремонт может завершиться через полтора месяца, однако постановление правительства означает, что оно продлится 8,5 месяцев.

Взрыв на Керченском мосту произошел утром 8 октября. По версии российских следователей, на мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой обвал двух пролетов его автомобильной части и сильный пожар на железнодорожной. Официально сообщалось о гибели трех человек.

Издание The New York Times сообщило со ссылкой на неназванного чиновника, что украинские спецслужбы организовали нападение.

Президент РФ Владимир Путин назвал взрыв на Керченском мосту «терактом» и обвинил в нем украинские спецслужбы.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что обвинение Украины в терроризме и взрыве на Керченском мосту – это «слишком цинично даже для России».

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