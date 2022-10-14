Росія планує, що Кримський міст відновлять до липня 2023 року

Компанія «Нижньоангарськтрансбуд» має завершити відновлення Кримського мосту до 1 липня 2023 року. Про це йдеться у розпорядженні уряду Росії, яке підписав його голова Михайло Мішустін, передає проект Радіо Свобода «Крим.Реалії».



З тексту випливає, що компанія буде єдиним підрядником, але їй дозволено залучати співвиконавців, якщо вони виконають трохи більше 50% робіт.



У Росії є кілька компаній під назвою «Нижньоангарськтрансбуд». Одна з них, яка займається ремонтом автошляхів, зареєстрована у Москві 2012 року. Російський телеканал «Дощ» повідомляє про ще одну компанію з такою назвою, зареєстровану 2009 року в Іркутській області. Жодна з них раніше не мала широкої популярності. Керченський міст зводили компанії Аркадія Ротенберга.



Раніше представники російської влади заявляли, що ремонт може завершитися через півтора місяці, проте ухвала уряду означає, що вона триватиме 8,5 місяців.



Вибух на Керченському мості стався вранці 8 жовтня. За версією російських слідчих, на мосту стався підрив вантажного автомобіля, що спричинив обвал двох прольотів його автомобільної частини та сильну пожежу на залізничній. Офіційно повідомлялося про загибель трьох людей.



Видання The New York Times повідомило із посиланням на неназваного чиновника, що українські спецслужби організували напад.



Президент РФ Володимир Путін назвав вибух на Керченському мосту «терактом» і звинуватив у ньому українські спецслужби.



Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що звинувачення України в тероризмі та вибуху на Керченському мосту – це «надто цинічно навіть для Росії».