Если нет документов: Выехать с оккупированных территорий будет проще

Для украинцев, которые выезжают из временно оккупированных территорий, упрощена процедура возвращения на подконтрольные территории. Об этом сообщает Минреинтеграции.



В министерстве пояснили, что украинцы выезжают из оккупации на контролируемую территорию, в том числе, через третьи страны. Это непросто сделать, если человек потерял документы.



«Согласно Постановлению №57 и изменениям в Порядке пересечения границы, граждане Украины до 18 лет пропускаются на территорию нашего государства при наличии свидетельства о рождении. При этом Государственная пограничная служба самостоятельно вносит данные о человеке в базу. Граждане старше 18 лет, потерявшие свои документы, будут также пропускаться при наличии свидетельства о рождении. Затем идентификацию лица будут проводить уже на территории Украины», — сообщили в ведомстве.



Также в Минреинтеграции сообщили, что решением проблем получения или восстановления документов граждан Украины, уехавших в третьи страны, занимается межведомственная рабочая группа. Этой группой принято в том числе решение расширить полномочия консульств Украины в Казахстане, Турции, Грузии, Эстонии и Латвии с целью упрощения и ускорения порядка выдачи временного удостоверения на возвращение в Украину.