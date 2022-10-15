Якщо немає документів: Виїхати з окупованих територій буде простіше

Для українців, які виїжджають із тимчасово окупованих територій, спрощено процедуру повернення на підконтрольні території. Про це повідомляє Мінреінтеграції.



У міністерстві пояснили, що українці виїжджають з окупації на контрольовану територію, зокрема, через треті країни. Це непросто зробити, якщо людина втратила документи.



«Згідно з Постановою №57 та змінами в Порядку перетину кордону, громадяни України до 18 років пропускаються на територію нашої держави за наявності свідоцтва про народження. При цьому Державна прикордонна служба самостійно вносить дані про людину до бази. Громадяни віком від 18 років, які втратили свої документи, також пропускатимуться за наявності свідоцтва про народження. Потім ідентифікацію будуть проводити вже на території України», — повідомили у відомстві.



Також у Мінреінтеграції повідомили, що розв'язанням проблем отримання чи поновлення документів громадян України, які виїхали до третіх країн, займається міжвідомча робоча група. Цією групою ухвалено, зокрема, рішення розширити повноваження консульств України в Казахстані, Туреччині, Грузії, Естонії та Латвії з метою спрощення та прискорення порядку видачі тимчасового посвідчення на повернення в Україну.