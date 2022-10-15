В Крыму сообщают о взрывах

В оккупированном Крыму

В оккупированном Крыму сообщают о взрывах.



Как пишут местные Telegram-каналы, в Севастополе, Новофедоровке, Евпатории и Саках работает ПВО.



Позже появилась информация, что оккупационные «власти» в Севастополе заявили о тренировочной работе ПВО.