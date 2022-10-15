Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

В Крыму сообщают о взрывах

15 октября 2022, 14:54

В Крыму сообщают о взрывах

В оккупированном Крыму В оккупированном Крыму

В оккупированном Крыму сообщают о взрывах.

Как пишут местные Telegram-каналы, в Севастополе, Новофедоровке, Евпатории и Саках работает ПВО.


Позже появилась информация, что оккупационные «власти» в Севастополе заявили о тренировочной работе ПВО.

Еще по теме

Места
Крым
Прочее
Взрывы Война

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
14:54
В Крыму сообщают о взрывах
14:17
«ДНР» запускает котельные
09:16
В Донецке погиб мирный житель, еще шесть человек ранены
23:32
Обстрелы Константиновки и Бахмута — главное за день ►
18:32
Обстрел в Донецке: есть раненые и погибший
16:57
Оккупанты расстреляли дирижера Херсонской областной филармонии
15:56
В Волновахе открыли бюст командира батальона боевиков «Вохи»
15:32
«ДНР»: Двое мирных жителей ранены обстрелом в Донецке. Один человек погиб
15:19
Оккупанты на Херсонщине снова говорили об эвакуации. Стремоусов был с шевроном «Сталин»
13:51
«ДНР»: В Макеевке автомобиль подорвался на мине «Лепесток»
12:46
В небе Мариуполя были сбиты две ракеты — российские СМИ
12:39
Четверо суток ждут парома на материк. Последствия подрыва Крымского моста ►
09:47
В Луганске на переходе водитель сбил троих девушек
09:16
В Донецке за сутки погибли двое и ранены четверо гражданских
09:13
К принудительной мобилизации на Луганщине оккупанты привлекли «ГАИ» — Гайдай
все новости
15:45
В девять населенных пунктов Донетчины энергетики вернули свет
15:19
Под Белгородом горит нефтебаза
14:54
В Крыму сообщают о взрывах
14:17
«ДНР» запускает котельные
13:31
Если нет документов: Выехать с оккупированных территорий будет проще
13:02
Совместное развертывание: В Беларусь прибыли первые эшелоны с российскими военными
12:18
Силы РФ обстреляли 11 городов и сел на Донетчине, есть погибшие
11:55
Удар по Киевщине: В «Укрэнерго» предупредили о возможных отключениях света
11:03
Что разрушено обстрелом в Константиновке, показал Кириленко
10:35
Текстильщик в Донецке попал под обстрел: Есть погибшая и раненые
10:03
Новый пакет военной помощи от США на $725 миллионов: Что в него входит
09:31
В Константиновке сообщают о взрывах
09:16
В Донецке погиб мирный житель, еще шесть человек ранены
08:55
Оккупанты накрыли огнем Никополь, ранены два человека
08:31
За сутки — двое: На Донетчине из-за обстрелов погибли более тысячи человек
все новости
ВИДЕО
В Крыму сообщают о взрывах
15 октября, 14:54
Совместное развертывание: В Беларусь прибыли первые эшелоны с российскими военными
15 октября, 13:02
В Константиновке сообщают о взрывах
15 октября, 09:31

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

 

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама