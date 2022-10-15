У Криму повідомляють про вибухи

В окупованому Криму

В окупованому Криму повідомляють про вибухи.



Як пишуть місцеві Telegram-канали, у Севастополі, Новофедорівці, Євпаторії та Саках працює ППО.



Пізніше з'явилася інформація, що окупаційна «влада» в Севастополі заявила про тренувальну роботу ППО.