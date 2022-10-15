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В Донецкой области наполняют газопровод

15 октября 2022, 16:18

В Донецкой области наполняют газопровод

В Донецкой области началось наполнение газом газопровода. Об этом в эфире телемарафона рассказал глава областной военной администрации Павел Кириленко.

Кириленко уточнил, что работа, которая проводилась с июля, будет результативной — но с учетом поврежденных сетей. До первых морозов планируется подключить объекты критической инфраструктуры.

«Фактически вся система была разъединена. Мы четко понимаем, в каких громадах по линии фронта размещены люди. Мы призываем эвакуироваться, но те, кто остаются, будут под нашей защитой. Мы понимаем, что им нужно есть, и быть в тепле», — подчеркнул Кириленко.

По сообщению Оператора ГТС Украины, возобновлена работа шести газораспределительных станций на освобожденных от оккупантов территориях в восточной части страны. Контрнаступление ВСУ дало возможность специалистам попасть к поврежденным участкам газотранспортной системы.

«Ремонтные работы на инфраструктуре ГТС продолжаются круглосуточно. В частности, за 7-14 октября специалисты компании возобновили возможность транспортировки газа через восемь ГРС в Харьковской и Донецкой областях. Из них шесть ГРС включили в работу, остальные находятся в резерве», — отмечается в сообщении.

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