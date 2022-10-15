У Донецькій області наповнюють газопровід

15 жовтня 2022, 16:18

У Донецькій області наповнюють газопровід

У Донецькій області розпочалося наповнення газом газопроводу. Про це в ефірі телемарафону розповів очільник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Кириленко уточнив, що робота, яка проводилася з липня, буде результативною, але з урахуванням пошкоджених мереж. До перших морозів заплановано приєднати об'єкти критичної інфраструктури.

«Фактично всю систему було роз'єднано. Ми чітко розуміємо, в яких громадах на лінії фронту розміщені люди. Ми закликаємо евакуюватись, але ті, хто залишаються, будуть під нашим захистом. Ми розуміємо, що їм потрібно їсти та бути в теплі», — наголосив Кириленко.

За повідомленням Оператора ГТС України, відновлено роботу шести газорозподільних станцій на звільнених від окупантів територіях у східній частині країни. Контрнаступ ЗСУ дав можливість фахівцям потрапити до пошкоджених ділянок газотранспортної системи.

«Ремонтні роботи на інфраструктурі ГТС продовжуються цілодобово. Зокрема, за 7-14 жовтня фахівці компанії відновили можливість транспортування газу через вісім ГРС у Харківській та Донецькій областях. З них шість ГРС включили в роботу, решта перебуває в резерві», — наголошується в повідомленні.

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