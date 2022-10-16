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Уровень бедности в Украине вырос в десять раз из-за войны

16 октября 2022, 13:51

Уровень бедности в Украине вырос в десять раз из-за войны

Уровень бедности в Украине вырос из-за войны в десятикратном размере, а удары по критической инфраструктуре усложняют экономическую стуацию. Об этом сообщил региональный директор Всемирного банка в Восточной Европе Аруп Банерджи в интервью Reuters.

По его словам, 25% населения будут жить в бедности до конца года, по сравнению с чуть более чем 2% до войны. Эта цифра может вырасти до 55% к концу следующего года.

Банерджи предупредил, что зимний период может стать особенно тяжелым для украинцев. Разрушенные дома и отсутствующая критическая инфраструктура могут вызвать еще одну волну внутренней миграции.

Президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе сообщил международным донорам, что Украине нужно около 55 млрд долларов США. 38 млрд долларов необходимо, чтобы покрыть дефицит бюджета в следующем году, и еще 17 млрд, чтобы начать восстановление критической инфраструктуры, включая школы, жилье и энергетические объекты.

Банерджи также отметил, что Украина уже сократила свои бюджетные планы до минимума, теперь средства идут только на финансирование зарплат и пенсий, военных расходов и обслуживание внутреннего долга.

Если Украине не удастся получить достаточную поддержку, ей придется либо печатать больше денег, что явно повлияет на уровень инфляции или еще больше сокращать социальные расходы, сказал он.

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