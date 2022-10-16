Рівень бідності в Україні зріс удесятеро через війну

16 жовтня 2022, 13:51

Рівень бідності в Україні зріс удесятеро через війну

Рівень бідності в Україні виріс через війну в десятикратному розмірі, а удари по критичній інфраструктурі ускладнюють економічну ситуацію. Про це повідомив регіональний директор Світового банку у Східній Європі Аруп Банерджі в інтерв'ю Reuters.

За його словами, 25% населення житимуть у бідності до кінця року, порівняно з трохи більш ніж 2% до війни. Ця цифра може зрости до 55% до кінця наступного року.

Банерджі попередив, що зимовий період може стати особливо важким для українців. Зруйновані будинки та відсутня критична інфраструктура можуть спричинити ще одну хвилю внутрішньої міграції.

Президент України Володимир Зеленський цього тижня повідомив міжнародним донорам, що Україні потрібно близько 55 млрд доларів США. 38 млрд доларів необхідно , щоб покрити дефіцит бюджету наступного року, і ще 17 млрд, щоб розпочати відновлення критичної інфраструктури, включаючи школи, житло та енергетичні об'єкти.

Банерджі також зазначив, що Україна вже скоротила свої бюджетні плани до мінімуму, тепер кошти йдуть лише на фінансування зарплат та пенсій, військових видатків та обслуговування внутрішнього боргу.

Якщо Україні не вдасться отримати достатньої підтримки, їй доведеться або друкувати більше грошей, що явно вплине на рівень інфляції або ще більше скорочуватиме соціальні витрати, сказав він.

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