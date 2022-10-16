«ДНР» заявила о гибели гражданских

Двое мирных жителей погибли под обстрелами на территории, подконтрольной группировке «ДНР». Об этом сообщило «Донецкое агентство новостей» со ссылкой на информацию так называемого «Штаба территориальной обороны ДНР».



Отмечается, что мужчина погиб на улице Тюленина в Куйбышевском районе Донецка. Его анкетные данные устанавливаются. Женщина 1966 года рождения погибла по улице Октябрьской в поселке Еленовка.



Кроме того, по уточненной информации, число раненных при обстреле здания «городской администрации» в Донецке возросло до четырех человек.



Ранее сообщалось о ранении двух мужчин 1963 и 1984 годов рождения при обстреле здания «городской администрации» Донецка в Ворошиловском районе города.



15 октября в подконтрольной Украине части Донецкой области погиб житель Бахмута, еще 3 гражданских получили ранения.