Здание «администрации» Донецка обстреляли

Здание горсовета в оккупированном Донецке. Фото: ТАСС

Здание городской «администрации» Донецка подверглось ракетному обстрелу. Об этом сообщило российское агентство ТАСС со ссылкой на заявление «мэра» города Алексея Кулемзина.



Обновлено. В результате обстрела здания «администрации» города ранения получили мужчины 1963 и 1984 годов рождения, сообщил «штаб теробороны ДНР». Пострадавших госпитализировали.



По словам Кулемзина, в здании после попадания ракеты обрушился потолок, выбиты стекла.



Также в результате обстрела сгорело несколько автомобилей, которы были припаркованы рядом.



В обстреле оккупанты обвинили Вооруженные силы Украины. Утверждается, что они нанесли удар по зданию из реактивной системы залпового огня HIMARS.



Украинская сторона происшествие не комментировала.

Здание «администрации» Донецка изнутри. Фото: Алексей Кулемзин