«ДНР» заявила про загибель цивільних

Двоє мирних жителів загинули під обстрілами на території, підконтрольному угрупованню «ДНР». Про це повідомив про «Донецьке агентство новин» з посиланням на інформацію так званого «Штабу територіальної оборони ДНР».



Зазначається, що чоловік загинув на вулиці Тюленіна у Куйбишевському районі Донецька. Його анкетні дані встановлюються. Жінка 1966 року народження загинула на вулиці Жовтневій у селищі Оленівка.



Крім того, за уточненою інформацією, кількість поранених під час обстрілу будівлі «міської адміністрації» в Донецьку зросла до чотирьох осіб.



Раніше повідомлялося про поранення двох чоловіків 1963 та 1984 років народження під час обстрілу будівлі «міської адміністрації» Донецька у Ворошилівському районі міста.



15 жовтня у підконтрольній Україні частині Донецької області загинув мешканець Бахмута, ще 3 цивільні дістали поранення.