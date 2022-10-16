Ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

Обстрел центра Донецка. Ракета ударила в здание «администрации». Есть раненые.

Бахмут под постоянным огнем. Обстрелы не прекращаются.

Жизнь в освобожденном Лимане. Местные жители готовят еду на кострах.

Взрывы в Белгороде. Под обстрелом район аэропорта, сработало ПВО.

В Рубежном военные из Чечни выселяют местных жителей. Дороги в Сватово и Кременную заминированы.

Российские власти могут участвовать в широкой кампании этнической чистки. Депортировать украинцев и заселять украинские города завезенными россиянами — Институт изучения войны.

Украинская разведка объявила награду в 100 тысяч долларов за поимку Игоря Гиркина-Стрелкова.