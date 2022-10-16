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Удар по зданию мэрии в Донецке: последствия — главное за день ►

16 октября 2022, 23:17

Удар по зданию мэрии в Донецке: последствия — главное за день ►

Ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

  • Обстрел центра Донецка. Ракета ударила в здание «администрации». Есть раненые.
  • Бахмут под постоянным огнем. Обстрелы не прекращаются.
  • Жизнь в освобожденном Лимане. Местные жители готовят еду на кострах.
  • Взрывы в Белгороде. Под обстрелом район аэропорта, сработало ПВО.
  • В Рубежном военные из Чечни выселяют местных жителей. Дороги в Сватово и Кременную заминированы.
  • Российские власти могут участвовать в широкой кампании этнической чистки. Депортировать украинцев и заселять украинские города завезенными россиянами — Институт изучения войны.
  • Украинская разведка объявила награду в 100 тысяч долларов за поимку Игоря Гиркина-Стрелкова.

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